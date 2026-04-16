Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.



Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Kazıcı'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Duraklı Camisi'ne getirildi.



Burada kılınan cenaze namazına küçük çocuğun babası Hacı Mustafa, annesi Ayşegül Kazıcı ve yakınları ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Tören sırasında tabutun başına gelen Kazıcı'nın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.



Kazıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Edebiyat öğretmeni olan baba Hacı Mustafa Kazıcı'nın kentteki bir lisede idareci olarak görev yaptığı öğrenildi.

