Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

        Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 13:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boyraz (11), Güngör (11), Kılıç (11) ve Şişik'in (11) cenazeleri, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

        Tören sırasında çocuklarının tabutlarına sarılan aile fertleri gözyaşı döktü.

        Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, öğrencilerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

