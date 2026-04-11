        Karabük Üniversitesi'nde "otonom robot köpek teknolojisi" için çalışma başlatıldı

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ), güvenlik, endüstriyel denetim, arama ve kurtarma alanlarında kullanılacak otonom robot köpek teknolojisi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1501 Sanayi AR-GE Destek Programı kapsamında kabul edilen "Çok Amaçlı Görev Planlama için Otonom Robot Köpek Tasarımı ve Geliştirilmesi" projesiyle, robotik teknolojilere yerli çözümler sunulması hedefleniyor.

        KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Ali Art'a ait KBÜ Teknokent firması AI ARD Robotik AŞ. tarafından yürütülecek proje, İstanbul Teknik Üniversitesi firmalarından Aware Robotik işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

        İki yıl sürecek proje kapsamında, farklı görevleri yerine getirebilen otonom robot köpek üretilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Art, dünyada bu alanda faaliyet gösteren firma sayısının sınırlı olduğunu ve mevcut ürünlerin yüksek maliyetli olması ile ihracat kısıtlamalarına tabi tutulmasının yerli çözümleri daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

        Projenin yapay zeka tabanlı, algı, sensör füzyonu, pekiştirmeli öğrenme ve hibrit kontrol mimarisini bir arada barındıracağını aktaran Art, "Bu projede üç kritik alt sistemi üstleniyoruz. Bunlardan ilki elektronik kart ünitesi tasarımıdır. Sonrasında akuatör ve güç aktarma sistemleri ve en sonunda görev kontrol istasyonu ve kullanıcı arayüzü sistemleridir. Kısaca bu projede robotik firması robotun beynini ve iskeletini tasarlarken biz sinir sistemini ve iletişim altyapısını inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

