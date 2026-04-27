Karabük'te 193 bin dekar alana hububat ekildi

Karabük'te 193 bin dekar alana hububat ekimi gerçekleştirildi.





Hububat, baklagil ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu kentte, Araç, Soğanlı ve Eskipazar çayları boyunca oluşan vadi tabanlarında sebze tarımı da yapılıyor.





Yaklaşık 718 bin dekar alanda tarım yapılan Karabük'te, 2025-2026 yılı üretim sezonunda 193 bin dekar alana hububat, 66 bin dekar alana ise yem bitkisi ekildi.





1200 dekar alana silajlık mısır ekilen ilde, 566 dekar alanda ise çeltik ekimi gerçekleştiriliyor.



