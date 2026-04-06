Karabük'te kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 6 zanlı yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kaçak kazı operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 6 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, kazı yapmakta kullanılan delici alet ve uç, kürek, manivela, kazma, balta, uzatma kablosu ve jeneratör ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

