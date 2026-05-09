        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te ormanda kaybolan 2 çocuk bulundu

        Karabük'te ormanda kaybolan 2 çocuk bulundu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 çocuk bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Gayza köyü yakınlarındaki ormanlık alana giden 15-16 yaşlarındaki A.Ö. ve M.Y'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 20 araç 80 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucu çocuklar, Sarıçiçek Yaylası yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

        Çocuklar, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

