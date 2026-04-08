        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ayşegül Balım Yabacı, TÜBİTAK 4001-B programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:02 Güncelleme:
        BİLSEM matematik öğretmeni ve Yabacı'nın danışmanı Seda Aksu, AA muhabirine, Yabacı'nın birçok alanda disiplinler arası çalışmalar yürüttüğünü ve birlikte yürüttükleri çalışmaların sonucunda çok güzel başarılar elde ettiklerini söyledi.

        Bunların içinde dünya dereceleri ve çeşitli etkinliklerden dünya finallerine kabuller olduğunu belirten Aksu, "Son olarak katılmış olduğumuz Alman Matematik Olimpiyatları yarışmalarının sonucunda 100 tam puan alarak tüm soruları doğru cevapladığı. Tamamı İngilizce olan bu sınavda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini kanıtladı." diye konuştu.

        Aksu, bu başarıdan yola çıkarak öğrencisi ile TÜBİTAK 4001-B Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği Programı'na başvurduklarını aktararak, "TÜBİTAK tarafından desteklemeye hak kazandık. Destek kapsamında 27 Nisan'da Ayşegül ile Almanya Frankfurt'a gidiyoruz. Orada dünyanın birçok ülkesinden katılımcının yer aldığı Alman Matematik Olimpiyatları'nda Ayşegül ile ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşayacağız." şeklinde konuştu.

        Merkezin 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Yabacı da küçük yaşlardan itibaren bilime ve teknolojiye ilgisinin olduğunu anlattı.

        Olimpiyatlarda birçok derece kazandığına değinen Yabacı, "Uluslararası STEM Olimpiyatları fen bilimleri kategorisinde dünya ikincisi oldum. Matematik kategorisinde ise dünya dördüncüsü oldum. Bunlardan önce Alman Matematik Olimpiyatları'na katılmıştım ve orada tüm soruları doğru cevapladım. Kodlama olimpiyatlarında da tüm soruları doğru cevaplayarak altın madalya kazandım. Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatları'nda Türkiye birincisi oldum ve bu sayede tekrardan Avustralya'da düzenlenecek Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'na milli takıma davet edilmiş oldum." ifadelerini kullandı.

        Yabacı, 28 Nisan-3 Mayıs'ta Alman Matematik Olimpiyatları büyük finaline TÜBİTAK desteğiyle katılım sağlayacaklarını belirterek, "Hedefim dünya birincisi olmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak. Uzun vadeli hedefim ise dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan MIT'ye kabul almak. Bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum ve bu yolculukta bana her zaman destek olan aileme, tüm öğretmenlerime ve özellikle danışman öğretmenim Seda Aksu'ya ve tüm Karabük BİLSEM'e teşekkür ederim."

        - KBÜ Rektörü Kırışık'tan Adalet Bakanı Gürlek'e ziyaret

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Gürlek'e yeni görevinde başarılar dileyen Kırışık, çalışmalarının ülke adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Ayrıca ziyaret kapsamında Kırışık, üniversitede yürütülen akademik, bilimsel ve toplumsal katkı odaklı çalışmalar hakkında Gürlek'e bilgiler sundu.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        - "Gençlik Haftası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" başladı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gençlik Haftası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Merkez Spor Salonu'ndaki turnuvanın açılış müsabakasında, İl Jandarma Komutanlığı ile Karabük Üniversitesi karşı karşıya geldi.

        Turnuva, farklı kurumların katılımıyla oynanacak müsabakalarla devam edecek ve 18 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

        Turnuvanın açılış maçını İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
