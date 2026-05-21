        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı

        Kars'ta, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı.

        Giriş: 21.05.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Eski Kars kara yolu üzerinde bir bölümü kapalı olan Sarıkamış Modern Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa çıktı.

        Vatandaşlar, küçükbaşları 15-25 bin, büyükbaşları ise 80-400 bin lira arasında fiyatlarda alabiliyor.

        Küçükbaş hayvan besicisi Adil Boztoprak, AA muhabirine, kurbanlık koyun ve keçileri pazara çıkardıklarını söyledi.

        Fiyatların her bütçeye uygun olduğunu belirten Boztoprak, "Kurbanlık koçlar, keçiler, koyunlarımız mevcut. Fiyatlarımız uygun, 15'ten 25 bine kadar hayvanına göre gidiyor. Kurbanlıklarımız besili, herkesi bekliyoruz." dedi.

        Kurbanlık düvesini alan Mükrem Akar da fiyatların geçen yıla göre normal olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

