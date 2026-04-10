Cide'de Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'nun Cide ilçesinde tören düzenlendi. Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, polis memuru Hasan Altunkaya tarafından yapıldı Program, törenin ardından sona erdi.

