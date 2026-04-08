Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Kastamonu Valiliği, Orta Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İnebolu ile Samsun arasında rüzgarın batı ve kuzeybatıdan eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, 9 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini yitireceği ifade edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

