Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da 10 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde biri otobüs 10 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 21:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alınan bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Seydiler ilçesi yakınlarında aniden bastıran kar yağışı nedeniyle biri otobüs 10 araç çarpıştı.

        Kazada, otobüste hafif hasar oluşurken diğer araçlarda bulunan M.Ç.K, Y. A, K.A.K, M.K, H.Ç. ve K.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Kazaya karışan araçlardan birinin Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin’in makam aracı olduğu, Ergin’in kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Benzer Haberler

