Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da 7 ilden 244 öğrencinin katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi

        Kastamonu'da 7 ilden 244 öğrencinin katılımıyla Şehit Ahmet Şahan ve Polis Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 17:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan ve özel bir firma tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim" yerel sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kastamonu ile Ankara, Antalya, Siirt, Çankırı, Trabzon ve Karabük'ten sporcular katıldı.

        Kastamonu Satranç İl Temsilcisi Hilmi Böcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya 244 öğrenci ile velilerinin katıldığını söyledi.

        Turnuvanın güzel geçtiğini anlatan Böcek, turnuvaya katılan öğrenciler ile İl Emniyet Müdürü Tamer Taş'a teşekkür etti.

        Programa, Taş ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ve projeye destek sağlayan firmanın yönetim kurulu üyesi Umut Yılmaz katıldı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerimizin gelişimine katkı sunan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eder, turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

