Kastamonu'da çeşitli silahlarla yakalanan 7 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da çeşitli türlerde silahla yakalanan 7 kişi gözaltına alındı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı Bu kapsamda N.K, M.Y, H.G, M.S, H.K, E.O. ve B.G'nin ev ve üstlerinde arama yapıldı. Aramada 12 tabanca, 13 tabanca şarjörü, 6 av tüfeği, 2 kasatura, 2 hançer, 4 kama ve bıçak ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.