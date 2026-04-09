        Kastamonu'da evli çifti öldüren sanığa 2 müebbet hapis cezası verildi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen evli çifti öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan N.A, öldürülen Sinan ve Kadriye Abak çiftinin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık N.A. duruşmadaki savunmasında, yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, olayın hiç yaşanmamasını istediğini kaydetti.

        Sanığın torunu olan tanık C.A. ise Sinan Abak'ın kendisini silah zoruyla alıkoyduğunu öne sürerek, "Polisler bizi bulmadan önce, 'Kendi isteğimle kaçtım' demezsen iki arkadaşım daha var, seni ve aileni öldürürüz' diye tehdit etti. Sinan beni zorla kaçırdı. Ben de korkumdan, 'Kendim kaçtım' diye ifade verdim. Yurtta onun arabasına bindiğimde kaçırıldığımı bilmiyordum. Kaçacak olsam pijama ile mi çıkardım dışarıya. Dedem ve ailem bana destek oldu, 'Kimseden korkma, doğruları söyle' dediler. Bunun üzerine 3 gün sonra cumhuriyet savcılığına giderek tekrar ifade verdim." ifadelerini kullandı.

        Sürekli uyuduğunu, tuvalete gitme bahanesiyle dışarı çıktığını belirten C.A, "Kaçsaydım tehdit ediyorlardı, babamı ve dedemi öldüreceklerini söylüyorlardı. Dedem benim doğru konuştuğuma inanıyordu. 'Ben senden kesinlikle böyle bir şey beklemiyorum, hiç kimseden korkma, ben sana inanıyorum' dedi. Olay sonrasında Sinan topluluk içerisinde, 'Onları yaşatmayacağım, öldüreceğim' şeklinde söylemlerde bulunmuş. Köyümüzdeki akrabalarımız bunu duyup bize söylediler." diye konuştu.

        Maktulün babası Hüseyin Abak da oğlunu ve gelinini vuranın başkası olduğunu, N.A'nın olayı üstüne aldığını düşündüğünü dile getirerek, "Vuranı koruduğunu düşünüyorum. Mütalaaya karşı bir diyeceğim yoktur, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık N.A'yı Kadriye Abak'a yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sinan Abak'a yönelik "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Taşköprü'nün Donalar köyünde geçen yıl 17 Mayıs'ta traktörle tarladan dönen Sinan ile eşi Kadriye Abak tabancayla öldürülmüş, olayın ardından teslim olan N.A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

