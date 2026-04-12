Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 7 kişi yaralandı. S.Y. idaresindeki 37 ABP 346 plakalı otomobil, Çetmi köyü mevkisinde M.K. yönetimindeki 55 PG 145 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler ile F.K, A.O.D, S.Y, S.Y. ile A.A.Y. (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.