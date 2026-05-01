Kastamonu'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Kastamonu'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantı düzenlendi.



Vali Meftun Dallı, İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, şehrin orman yangınlarında riskli iller arasında yer aldığını hatırlattı.



Geçen yıldaki orman yangınlarını örnek gösteren Dallı, "Her geçen yıl ciddi derecede artan sıcaklık ve sürekli değişen hava koşulları yangın riskini artırıyor. 2026 yılı yangın sezonu için hazırlıklarımızı gözden geçirdiğimiz bu toplantı da oldukça önemli. Yeşil vatanımızın korunması için yürüteceğimiz tüm çalışmalara kıymetli hemşehrilerimizin de desteğini bekliyoruz. İnşallah yangınsız bir sezon geçiririz." diye konuştu.



Dallı, ilgili tüm kurumların orman yangınları konusuna hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.



Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele sezonunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

