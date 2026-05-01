        Kastamonu'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi

        Kastamonu'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi

        Kastamonu'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Vali Meftun Dallı, İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, şehrin orman yangınlarında riskli iller arasında yer aldığını hatırlattı.

        Geçen yıldaki orman yangınlarını örnek gösteren Dallı, "Her geçen yıl ciddi derecede artan sıcaklık ve sürekli değişen hava koşulları yangın riskini artırıyor. 2026 yılı yangın sezonu için hazırlıklarımızı gözden geçirdiğimiz bu toplantı da oldukça önemli. Yeşil vatanımızın korunması için yürüteceğimiz tüm çalışmalara kıymetli hemşehrilerimizin de desteğini bekliyoruz. İnşallah yangınsız bir sezon geçiririz." diye konuştu.

        Dallı, ilgili tüm kurumların orman yangınları konusuna hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

        Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele sezonunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        'Evlat edinme' açıklaması
        'Evlat edinme' açıklaması
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!

        Benzer Haberler

        Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı
        Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı
        Kastamonu'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da 2 bin 300 yıl öncesine ait arkeolojik veriler tespit edildi
        Kastamonu'da 2 bin 300 yıl öncesine ait arkeolojik veriler tespit edildi
        Kastamonu'da tarımda kadın gücü ve kooperatifleşme konuşuldu Vali Yardımcıs...
        Kastamonu'da tarımda kadın gücü ve kooperatifleşme konuşuldu Vali Yardımcıs...
        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğ...
        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğ...
        Kastamonu'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Kastamonu'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti