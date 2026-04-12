Kastamonu'da tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü.



Aşağı Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.





Soğutma çalışmaları sürüyor.

