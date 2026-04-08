Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı ve fırtına etkili oluyor.





Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.



Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.



Ilgaz Dağı Milli Parkı’ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı.



Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

