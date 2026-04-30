Küre'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.



Küre Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi programı düzenlendi.



Eğitimde öğrencilere trafik kurallarının önemi, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, okul servislerine binme ve inme kuralları ile temel trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.



Trafikte dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı etkinlikte, öğrencilerin erken yaşta bilinçlendirilmesi hedeflendi.



Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, bu tür eğitim faaliyetlerinin ilçe genelinde belirli periyotlarla sürdürüleceğini ifade etti.

