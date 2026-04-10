Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Küre'den kısa kısa

        Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Hasan Hüseyin Kara ile beraberindeki emniyet personelini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Çakır, tüm polislerin haftasını kutlayarak özverili çalışmaları dolayısıyla kutladı.

        - Başarılı öğrenciler ödüllendirilecek

        Küre'de öğrencilerin akademik başarılarını teşvik etmek amacıyla Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Eti Bakır AŞ iş birliğinde "Başarımı Koruyorum Takdir Görüyorum Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda ortaokul ve lise öğrencilerinden takdir ve teşekkür belgesi alanlar ödüllendirilecek.

        Takdir belgesi alan öğrencilere bisiklet ve akıllı saat, teşekkür belgesi alan öğrencilere ise spor ayakkabı ve voleybol topu hediye edilecek.

        - Eğitim öğretim toplantısı yapıldı

        Küre Kaymakamı Hasan Çakır başkanlığında "Eğitim-Öğretim Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantıda ilçenin eğitim öğretim durumu değerlendirilerek, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik neler yapılabileceği görüşüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
