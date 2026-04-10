Küre'den kısa kısa

Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Hasan Hüseyin Kara ile beraberindeki emniyet personelini makamında kabul etti.



Kaymakam Çakır, tüm polislerin haftasını kutlayarak özverili çalışmaları dolayısıyla kutladı.



- Başarılı öğrenciler ödüllendirilecek



Küre'de öğrencilerin akademik başarılarını teşvik etmek amacıyla Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Eti Bakır AŞ iş birliğinde "Başarımı Koruyorum Takdir Görüyorum Projesi" hayata geçirildi.



Proje kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda ortaokul ve lise öğrencilerinden takdir ve teşekkür belgesi alanlar ödüllendirilecek.



Takdir belgesi alan öğrencilere bisiklet ve akıllı saat, teşekkür belgesi alan öğrencilere ise spor ayakkabı ve voleybol topu hediye edilecek.



- Eğitim öğretim toplantısı yapıldı



Küre Kaymakamı Hasan Çakır başkanlığında "Eğitim-Öğretim Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.



Toplantıda ilçenin eğitim öğretim durumu değerlendirilerek, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik neler yapılabileceği görüşüldü.







