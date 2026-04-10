Taşköprü ve Hanönü'de Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

–Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı dolayısıyla Kastamonu’nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde tören düzenlendi.



Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programda, İlçe Emniyet Müdürü Sadettin Öndeş tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.



Ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



- Hanönü



Atatürk Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.



Program, daha sonra Hanönü İlçe Emniyet Amirliğinde devam etti.



İlçe Emniyet Amiri Şenol Demirata, vatandaşların huzur içinde başını yastığa koyabilmesi için gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde canını ortaya koyan büyük bir ailenin ferdi olmanın onurunu yaşadıklarını kaydetti.







