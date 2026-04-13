Atalarından kalan sancakları nesilden nesle taşıyorlar

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi sakinleri, kumaşını "hürriyet" nakışlarını ise "istiklal" bildikleri sancakları nesilden nesle taşıyor.



Biri Eretna Beyliği, diğeri ise Osmanlı döneminden kalma 2 sancak, Karakaya Mahallesi'nde yüzyıllardır korunarak günümüze ulaştı.



Üzerlerinde tarih, tuğra, ay yıldız, Kelime-i Tevhid ve dini ibarelerin yer aldığı sancaklar, zamanla yıpransa da mahalle halkı tarafından özenle korunuyor.



Zaman zaman önemli günlerde sandıklardan çıkartılan sancaklar, nesilden nesle korunarak tarihi bir miras olarak aktarılıyor.



Karakaya Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şuayip Ertekin, AA muhabirine, derneklerinin 1990 yılında kurulduğunu söyledi.



Atalarının sahip çıktığı 2 sancak olduğunu anlatan Ertekin, birinin Eretnalılardan, diğerinin ise 2. Abdülhamid döneminden kalma olduğunu belirtti.



Sancaklar hakkında bilgi veren Ertekin, Sivas ve Kayseri merkezli kurulan Eretna Beyliği'nde o dönem Karakaya'nın "uç beyliği" olduğuna dikkati çekti.



Ertekin, "Eretna Beyliği'nden kalma bir sancağımız var. Bir de Osmanlı zamanında verilmiş bir sancak var. Tekke ve zaviyeler kapandığında köy camisine devredilmiş bu sancaklar. Atalarımızdan, dedelerimizden kalma sancaklarımıza gözümüz gibi bakıyor, koruyoruz." diye konuştu.



2. Abdülhamid Han zamanında verilen sancağın tarihinin 120-130 yıllık olduğuna değinen Ertekin, "Abdülhamid Han'ın turası var. 120-130 yıllık. Osmanlı'nın son zamanlarında Abdülhamid Han'ın padişahlığında verilmiş bir sancak." dedi.



- "Sancak bir devletin namusu"



Sancağı, Selçuk Üniversitesinden akademisyenlerin 1996 yılında incelediğini ve restore etmek istediklerini anlatan Ertekin, Ege, Ankara ve İstanbul üniversitelerinden tarihçilerin de sancağı incelediğini dile getirdi.



Sancağın gelecek nesillere aktarılması için çalışacaklarını vurgulayan Ertekin, şunları kaydetti:



"Bu sancaklar bizim tarihimiz. Ben, çok sancak nöbeti de tuttum. Sancak bir devletin namusu. Bu da bizim Karakaya'nın şerefi. Biz bu sancakları koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Atalarımızdan bize kaldı. İnşallah biz de çocuklarımıza miras olarak bırakacağız. Tadilatını yaptıracağız, gözümüz gibi koruyup biz de sancakların değerini, Karakaya'nın şerefini çocuklarımıza aktaracağız. Onlara tarih bilincini de taşıyacağız."

