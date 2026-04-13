Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Atalarından kalan sancakları nesilden nesle taşıyorlar

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi sakinleri, kumaşını "hürriyet" nakışlarını ise "istiklal" bildikleri sancakları nesilden nesle taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atalarından kalan sancakları nesilden nesle taşıyorlar

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi sakinleri, kumaşını "hürriyet" nakışlarını ise "istiklal" bildikleri sancakları nesilden nesle taşıyor.

        Biri Eretna Beyliği, diğeri ise Osmanlı döneminden kalma 2 sancak, Karakaya Mahallesi'nde yüzyıllardır korunarak günümüze ulaştı.

        Üzerlerinde tarih, tuğra, ay yıldız, Kelime-i Tevhid ve dini ibarelerin yer aldığı sancaklar, zamanla yıpransa da mahalle halkı tarafından özenle korunuyor.

        Zaman zaman önemli günlerde sandıklardan çıkartılan sancaklar, nesilden nesle korunarak tarihi bir miras olarak aktarılıyor.

        Karakaya Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şuayip Ertekin, AA muhabirine, derneklerinin 1990 yılında kurulduğunu söyledi.

        Atalarının sahip çıktığı 2 sancak olduğunu anlatan Ertekin, birinin Eretnalılardan, diğerinin ise 2. Abdülhamid döneminden kalma olduğunu belirtti.

        Sancaklar hakkında bilgi veren Ertekin, Sivas ve Kayseri merkezli kurulan Eretna Beyliği'nde o dönem Karakaya'nın "uç beyliği" olduğuna dikkati çekti.

        Ertekin, "Eretna Beyliği'nden kalma bir sancağımız var. Bir de Osmanlı zamanında verilmiş bir sancak var. Tekke ve zaviyeler kapandığında köy camisine devredilmiş bu sancaklar. Atalarımızdan, dedelerimizden kalma sancaklarımıza gözümüz gibi bakıyor, koruyoruz." diye konuştu.

        2. Abdülhamid Han zamanında verilen sancağın tarihinin 120-130 yıllık olduğuna değinen Ertekin, "Abdülhamid Han'ın turası var. 120-130 yıllık. Osmanlı'nın son zamanlarında Abdülhamid Han'ın padişahlığında verilmiş bir sancak." dedi.

        - "Sancak bir devletin namusu"

        Sancağı, Selçuk Üniversitesinden akademisyenlerin 1996 yılında incelediğini ve restore etmek istediklerini anlatan Ertekin, Ege, Ankara ve İstanbul üniversitelerinden tarihçilerin de sancağı incelediğini dile getirdi.

        Sancağın gelecek nesillere aktarılması için çalışacaklarını vurgulayan Ertekin, şunları kaydetti:

        "Bu sancaklar bizim tarihimiz. Ben, çok sancak nöbeti de tuttum. Sancak bir devletin namusu. Bu da bizim Karakaya'nın şerefi. Biz bu sancakları koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Atalarımızdan bize kaldı. İnşallah biz de çocuklarımıza miras olarak bırakacağız. Tadilatını yaptıracağız, gözümüz gibi koruyup biz de sancakların değerini, Karakaya'nın şerefini çocuklarımıza aktaracağız. Onlara tarih bilincini de taşıyacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        ASPİLSAN depolanabilir enerji ürünlerini ihraç ediyor
        ASPİLSAN depolanabilir enerji ürünlerini ihraç ediyor
        Bahar aylarında cildinizi sosyal medyaya emanet etmeyin Dr. Muhammed Burak...
        Bahar aylarında cildinizi sosyal medyaya emanet etmeyin Dr. Muhammed Burak...
        Kayseri'de üniversite öğrencileri Mobil Dijital Gençlik Merkezi tırında eği...
        Kayseri'de üniversite öğrencileri Mobil Dijital Gençlik Merkezi tırında eği...
        KASKİ'den Bünyan'a 101 milyon 149 bin liralık içme suyu yatırımı
        KASKİ'den Bünyan'a 101 milyon 149 bin liralık içme suyu yatırımı
        Başkan Okandan: "Açık bir provokasyon ve alçaklıktır"
        Başkan Okandan: "Açık bir provokasyon ve alçaklıktır"
        Kayserispor taraftarından Bilal'e tepki: "Elin uzamıyor, dilin durmuyor"
        Kayserispor taraftarından Bilal'e tepki: "Elin uzamıyor, dilin durmuyor"