Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        KASKİ ekipleri, ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve su bilincini anlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında öğrencilere su tasarrufu ve su bilinci eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği kapsamında, ilkokul öğrencilerine suyun değeri ve tasarrufu konusunda farkındalık kazandırmak için eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

        Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.

        Etkinlikte konuşan KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, suyun hayatın temel kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "İçtiğimiz sudan kullandığımız suya kadar her damlası değerlidir. Maalesef bazen farkında olmadan suyumuzu israf edebiliyoruz. İşte bu yüzden su tasarrufu çok önemlidir. Evlerimizde, okullarımızda ve günlük hayatımızın her alanında suyu dikkatli kullanmak hem doğamızı korumak hem de gelecek nesiller için temiz suyu güvence altına almak demektir. Unutmayın, her damla su önemlidir ve her bilinçli adım geleceğimizi korur. Sizler suyu tasarruflu kullanarak hem kendi hayatınıza hem de dünyamıza büyük katkı sağlayabilirsiniz."

        Animasyonlar ve interaktif anlatımlarla desteklenen eğitim sonunda öğrencilere çeşitli materyaller hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Kayserispor - Fenerbahçe maçını Ali Yılmaz yönetecek
        Kayserispor - Fenerbahçe maçını Ali Yılmaz yönetecek
        Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri'de kurulacak pazarla antikacılar bir araya gelecek
        Kayseri'de kurulacak pazarla antikacılar bir araya gelecek
        Kayseri'de ikinci el tekstil ürünler, ihtiyaç sahipleri için gıda kolisine...
        Kayseri'de ikinci el tekstil ürünler, ihtiyaç sahipleri için gıda kolisine...
        Melikgazi Belediyesi'nden 2026 TEKNOFEST'e destek
        Melikgazi Belediyesi'nden 2026 TEKNOFEST'e destek
        Berat İşler, Türkiye finalleri biletini aldı
        Berat İşler, Türkiye finalleri biletini aldı