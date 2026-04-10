KASKİ ekipleri, ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve su bilincini anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında öğrencilere su tasarrufu ve su bilinci eğitimi verdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği kapsamında, ilkokul öğrencilerine suyun değeri ve tasarrufu konusunda farkındalık kazandırmak için eğitimler verilmesi amaçlanıyor.



Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.



Etkinlikte konuşan KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, suyun hayatın temel kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İçtiğimiz sudan kullandığımız suya kadar her damlası değerlidir. Maalesef bazen farkında olmadan suyumuzu israf edebiliyoruz. İşte bu yüzden su tasarrufu çok önemlidir. Evlerimizde, okullarımızda ve günlük hayatımızın her alanında suyu dikkatli kullanmak hem doğamızı korumak hem de gelecek nesiller için temiz suyu güvence altına almak demektir. Unutmayın, her damla su önemlidir ve her bilinçli adım geleceğimizi korur. Sizler suyu tasarruflu kullanarak hem kendi hayatınıza hem de dünyamıza büyük katkı sağlayabilirsiniz."



Animasyonlar ve interaktif anlatımlarla desteklenen eğitim sonunda öğrencilere çeşitli materyaller hediye edildi.

