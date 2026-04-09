        Kayseri Valisi Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Vali Çiçek, mesajında, köklü geçmişiyle gurur duyulan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade etti.

        Polislerin, hukukun üstünlüğünü esas alarak, insan haklarına saygılı, fedakar ve kararlı duruşlarıyla her zaman takdir topladığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Kurulduğu günden bu yana milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek adına büyük bir özveriyle görev yapan, gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren, gerektiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman polislerimiz, toplumumuzun huzurunun en büyük teminatıdır. Suç ve suçlularla mücadelede gösterdikleri azim, modern gelişmelere uyum sağlayan yapıları ve yüksek görev bilinciyle Türk Polis Teşkilatı, milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı hafta vesilesiyle görevleri başında şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyor, Polis Haftası'nı ve 181. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Yılmaz Güney açıklaması
        Yılmaz Güney açıklaması
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı
        Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı
        Vali Çiçek: "Kahraman polislerimiz, toplumumuzun huzurunun en büyük teminat...
        Vali Çiçek: "Kahraman polislerimiz, toplumumuzun huzurunun en büyük teminat...
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: "Vergi sistemimizde ciddi bir s...
        HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: "Vergi sistemimizde ciddi bir s...
        Yasadışı kenevir eken şahıs yakalandı
        Yasadışı kenevir eken şahıs yakalandı
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kayseri'de konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kayseri'de konuştu: