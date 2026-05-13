Kilis'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Y.E.Y'nin kullandığı 27 AOE 821 plakalı otomobil, Polateli ilçesi Yeşilpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan B.Y, M.A.Y, Z.Y, ve S.K. sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.