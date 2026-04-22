Kırklareli Valisi Turan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Turan, mesajında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutlandığını belirtti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Turan, mesajında şunları kaydetti



"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi; geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyduğu güvenin, sevginin ve inancın en açık göstergesidir. Bu yönüyle 23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda yarınlarımızın inşasında çocuklarımıza verilen değerin en güçlü ifadesidir.Egemenliğimizin teminatı, en kıymetlilerimiz, çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi sizler, 'Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizsiniz.' Türkiye Yüzyılı'nı ve dünyanın geleceğini sizler şekillendireceksiniz. Her biriniz büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olacaksınız."



Turan, çocukların geçmişini bilen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, çağın gereklerine uyum sağlayan, bilgi ve erdemle donanmış bireyler olarak Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarına inandığını kaydetti.







