        Kırklareli'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

        Kırklareli'de Filistin'e destek vermek amacıyla konvoy düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Kırklareli'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

        Kırklareli'de Filistin'e destek vermek amacıyla konvoy düzenlendi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliğinin koordinesinde Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde bir araya gelen grup araç konvoyu oluşturdu.

        Filistin ve Türk bayraklarıyla donatılan araçlar şehir merkezinde tur attı.

        İHH İl Temsilcisi Şeref Özcan, grup adına yaptığı açıklamada, tarihin en büyük soykırımlarından birine karşı insanlığı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Zulme karşı durmanın sadece Müslümanların değil, vicdanı körelmemiş tüm insanların ortak mücadelesi olması gerektiğini ifade eden Özcan, "İslam coğrafyalarında bugün büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İşgalci İsrail ve onun en büyük hamisi ABD tarafından yürütülen sistematik saldırganlık politikaları, Filistin'den Yemen'e, Lübnan'dan Suriye'ye ve son olarak İran’a uzanan geniş bir sahada telafisi imkansız acılara ve yıkımlara yol açıyor." dedi.

        Özcan, işgallere, hukuksuz ablukaya, soykırıma ve katliamlara karşı durmaya devam edeceklerini kaydetti.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?

