Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında koordinasyon toplantısı düzenlendi.





Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun kentte en üst düzeyde yaşanması için tüm kurumların eş güdüm içinde hareket ettiğini belirten Turan, bayramın huzur ve güven ortamında kutlanması için gereken tedbirlerin alındığını vurguladı.



Kırklareli'ne yakışır bir kutlama programı hazırlandığını ifade eden Turan, tüm vatandaşları bayram heyecanına ortak olmaya davet etti.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile ilgili kurum müdürleri katıldı.



- Vali Turan'a ziyaret



Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, Manisa Turgutlu Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akkoyun'u makamında kabul etti.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında Sürer ve Akkoyun'dan bilgi aldı.





Esnafın yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Turan, kent ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm esnaflara teşekkür etti.



Esnafın toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Turan, esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.







