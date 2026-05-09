Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Show (Dk. 87 Esat Yusuf Narin), Serdar Dursun, Susoho (Dk. 63 Churlinov), Haidara, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Rivas), Can Keleş (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Nonge (Dk. 46 Keita)
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Lichnovsky, Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 58 Daniele Verde), Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Tiago Çukur, Esgaio, Serginho (Dk. 68 Anıl Yiğit Çınar), Babicka (Dk. 90 Barış Kalaycı)
Gol: Dk. 69 Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 39 Show, Dk. 86 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)
KOCAELİ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.