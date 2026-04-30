Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 138 ünite kan toplandı.



Kocaeli Kızılay Kan Bağışı Merkezi ile Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulu'nda gerçekleştirilen kampanya 2 gün sürdü.



Kampanyaya veliler ve okul çalışanlarından 200 kişi başvururken, durumu uygun olan 138 kişinin bağışı kabul edildi.



Okul müdürü Kamuran Ögcem, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.



- Karamürsel'de ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı



Karamürsel ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.



Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Atatürk Ortaokulu kazandı.



Okul Müdürü Necmettin Şahin, yaptığı konuşmada öğrencilerle öğretmenleri başarılarından dolayı kutladı.



Yarışma sonunda dereceye giren okul temsilcisi öğrencilere ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt verdi.









