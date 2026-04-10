Konya ve Afyonkarahisar'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

Konya ve Afyonkarahisar'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na ve Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.



Konya'da cuma namazı sonrası Kapı Camisi önünde toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak, İsrail'e tepki gösterdi.



Burada platform üyeleri adına açıklama yapan Musab Beren, tüm değerlerin yok sayıldığı ve çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini belirtti.



İnsanlığın azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından adeta esir alındığını ifade eden Beren, "Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna kanımızla, elimizle, başımızla, varımız ve yoğumuzla direneceğiz." dedi.



Beren, Lübnan ve İran'da ortaya konulan yeni vahşetlerin insanlığı bir kez daha derinden sarstığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İranlı 165 öğrencinin siyonist rejim tarafından, okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulamaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri, bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir. İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın, Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur."



Programa, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Filistin'e Destek Platformu Konya İl Başkanı Ahmet Poçan ile vatandaşlar katıldı.



- Afyonkarahisar



Afyonkarahisar'da da cuma namazı sonrası İmaret Cami avlusunda bir araya gelen Filistin'e Destek Platformu üyeleri, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.



Grup adına açıklama yapan Furkan Altıntaş, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının açık bir hukuk ihlali olduğunu dile getirdi.



Altıntaş, platform olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta, her yönden ve her hususta zalim siyonist rejimle mücadele etmekte kararlı olduklarını ifade etti.

