Konya'da "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" projesinde kayıtlar başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, emekliler için "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

        Gönüllere dokunmayı ve kuşaklar arasında güçlü bağlar kurmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Altay, program kapsamında Konya merkez ve ilçelerinde yaşayan binlerce emekliyi kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturacaklarını dile getirdi.

        Altay, emekliler için 5 ayrı rota hazırladıklarını belirterek, "Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştireceğimiz bu yolculuklarda birlikte gezecek, sohbet edecek ve aynı sofranın bereketini paylaşacağız. Konya'mızın 31 ilçesinde yaşayan tüm emekli hemşehrilerimi bu anlamlı vefa yolculuğuna davet ediyorum." dedi.

        - Başvurular internet sitesinden yapılacak

        Programa başvurular, "ailetoplum.konya.bel.tr" adresi üzerinden alınmaya başladı.

        Projeye başvuran 31 ilçedeki emeklilere, haziran ayının üçüncü haftası ile temmuz ayının son haftası arasında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir turları düzenlenecek.

        - Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

        Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği birbirinden farklı etkinliklerle özel bireyler ve ailelerine unutulmaz bir hafta yaşattı.

        Hafta kapsamında Akyokuş Kasrı'nda çölyak hastaları için düzenlenen özel kahvaltı programında, çölyak hastası bireyler aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Aynı gün görme engelli bireyler de bir araya getirilerek beyaz baston hediye edildi.

        Sosyal İnovasyon Ajası'nın ev sahipliğinde ise Görme Engelliler Satranç Turnuvası düzenlendi.


        Özel çocuklar ve gençlerden oluşan grup da şehir gezisi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da Başkan Altay ile bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

