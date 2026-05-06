Konya'da Hıdırellez kutlandı

Konya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hıdırellez Şenliği düzenlendi.





Konya Bisiklet Topluluğu üyeleri, Mevlana Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek, bisikletlerle şenliğin yapılacağı Karatay Şehir Parkı'na gitti.



Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen şenliğin açılışında, baharın gelişini müjdeleyen kadim kültürün en köklü ve en renkli geleneklerinden biri olan Hıdırellez'in toprağın uyanışı olduğunu belirtti.



Erdoğan, doğanın canlanışıyla insanların gönlüne de cemrelerin düştüğünü belirterek, "Bugün Hıdırellez Şenlikleri vesilesiyle mehterin coşkusunu, halk oyunlarının zarafeti, müziğin farklı renklerini, çocuklarımızın neşesini ve geleneklerimizin sıcaklığını bir arada yaşıyoruz. Bu çeşitlilik bizim zenginliğimiz, esasen medeniyetimizin zenginliği, kültürümüzün derinliği, toplumumuzun çok sesliliği ve ortak değerlerimizin gücüdür." diye konuştu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan da Hıdırellez'in baharın coşkusu, umudun yeşermesi ve bereketin müjdesiyle kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Hıdırellez, Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasında derin izler bırakmış nesilden nesile aktarılan köklü bir kültür mirasımızdır. Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu kutlu gün, yalnızca bir takvim günü değil, milletimizin ruhunda yaşayan canlı bir geleneğin, ortak bir sevincin ve derin bir inancın adıdır. Bu gelenek komşuluğun, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte var olmanın simgesi." ifadelerini kullandı.



Programda, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

