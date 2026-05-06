        Konya'da Hıdırellez kutlandı

        Konya'da Hıdırellez kutlandı

        Konya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

        Giriş: 06.05.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Konya Bisiklet Topluluğu üyeleri, Mevlana Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek, bisikletlerle şenliğin yapılacağı Karatay Şehir Parkı'na gitti.

        Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen şenliğin açılışında, baharın gelişini müjdeleyen kadim kültürün en köklü ve en renkli geleneklerinden biri olan Hıdırellez'in toprağın uyanışı olduğunu belirtti.

        Erdoğan, doğanın canlanışıyla insanların gönlüne de cemrelerin düştüğünü belirterek, "Bugün Hıdırellez Şenlikleri vesilesiyle mehterin coşkusunu, halk oyunlarının zarafeti, müziğin farklı renklerini, çocuklarımızın neşesini ve geleneklerimizin sıcaklığını bir arada yaşıyoruz. Bu çeşitlilik bizim zenginliğimiz, esasen medeniyetimizin zenginliği, kültürümüzün derinliği, toplumumuzun çok sesliliği ve ortak değerlerimizin gücüdür." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan da Hıdırellez'in baharın coşkusu, umudun yeşermesi ve bereketin müjdesiyle kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hıdırellez, Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasında derin izler bırakmış nesilden nesile aktarılan köklü bir kültür mirasımızdır. Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu kutlu gün, yalnızca bir takvim günü değil, milletimizin ruhunda yaşayan canlı bir geleneğin, ortak bir sevincin ve derin bir inancın adıdır. Bu gelenek komşuluğun, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte var olmanın simgesi." ifadelerini kullandı.

        Programda, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Ereğli'de çiftçiler ilaçlama ve gübreleme konusunda bilgilendirildi
        Bilim ve teknoloji, tarım için Selçuk Üniversitesi'nde buluştu
        Seydişehir'de AB projesi kapsamında öğretmenlere uygulamalı eğitim verildi
        Konya'da tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı açıldı
        Konya'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezber Yarışması başladı
