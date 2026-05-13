Konya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi kanyonda bulundu
Konya'da bir haftadır kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Bozkır ilçesindeki kanyonda bulundu.
Konya'da bir haftadır kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Bozkır ilçesindeki kanyonda bulundu.
Yakınları tarafından 6 Mayıs'ta kayıp ihbarı yapılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in (39) bulunması için çalışma başlatıldı.
AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıç polis ekiplerince bir haftadır aranan Erkek'in otomobili, ilçedeki Mavi Boğaz Kanyonu civarında bulundu.
Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, Erkek'in cansız bedenini kanyonda su içerisinde buldu.
Ekiplerce sudan çıkarılan Erkek'in cesedi, Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.