Konya'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Konya'nın merkez Meram ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Giriş: 28.05.2026 - 10:23
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gödene Mahallesi'nde tartıştığı Hacı Hasan Gökgöz'ü (55) tabancayla öldüren H.K.'yı (21) yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, şüpheliyi saklandığı yerde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
