Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Mustafa K. idaresindeki 06 CHF 363 plakalı otomobil Fatma D. idaresindeki 07 CBJ 487 plakalı otomobille Ulukapı Mahallesi Taşağıl Köprüsü civarında çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Şahin K. ve Hayri Ş. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

