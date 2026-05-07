Kütahya'da "16. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" başladı

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet anısına bu yıl 16'ncısı düzenlenen sempozyumun açılışı yapıldı.



Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve paydaş kurumların desteğiyle, bu yıl "Güzel Sanatlar, Müzik ve Sosyal Psikoloji" temasıyla organize edilen sempozyum, kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikle başladı.



Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, toplumların birlik ve beraberliğini ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin kültürel ve manevi değerler olduğunu belirtti.



Sanatçıların ve gönül insanlarının toplumun hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Işın, şunları söyledi:



"Bir toplumun aynı duygularda buluşabilmesi büyük bir değerdir. Bir millet aynı şeye üzülüyor, aynı şeye sevinebiliyor ve ortak değerlerde buluşabiliyorsa, işte o zaman güçlü bir millet olur. Hisarlı Ahmet ve diğer güzide sanatçılarımızı toplumumuzda rol model insanlar olarak tanıtmak elbette ki hepimizin borcudur. Sizler de bunu yapmaktasınız. Bu manada sizi tebrik ediyorum."



Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de Hisarlı Ahmet'in hayatını birçok kişinin okuduğunu ve bildiğini ifade ederek, "Bir şehrin gençlerine önder olduğu için, nice müzisyenlerimizi, sanatçılarımızı yetiştirdiği için, sanatkarlarımıza bir önder olma vasfını da taşıdığı için çok kıymetli buluyorum hayatını. Bizlerde bu emaneti her zaman hatırlayacağız." diye konuştu.



Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emel Funda Türkmen ise sempozyumun önemine değindi.





Yurt içi ve yurt dışından uzman ve akademisyenlerin katıldığı, panel, konser ve sergilerinin de düzenleneceği Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 10 Mayıs'ta sona erecek.

