        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kütahya'da "16. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" başladı

        Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet anısına bu yıl 16'ncısı düzenlenen sempozyumun açılışı yapıldı.

        Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve paydaş kurumların desteğiyle, bu yıl "Güzel Sanatlar, Müzik ve Sosyal Psikoloji" temasıyla organize edilen sempozyum, kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikle başladı.

        Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, toplumların birlik ve beraberliğini ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin kültürel ve manevi değerler olduğunu belirtti.

        Sanatçıların ve gönül insanlarının toplumun hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Işın, şunları söyledi:

        "Bir toplumun aynı duygularda buluşabilmesi büyük bir değerdir. Bir millet aynı şeye üzülüyor, aynı şeye sevinebiliyor ve ortak değerlerde buluşabiliyorsa, işte o zaman güçlü bir millet olur. Hisarlı Ahmet ve diğer güzide sanatçılarımızı toplumumuzda rol model insanlar olarak tanıtmak elbette ki hepimizin borcudur. Sizler de bunu yapmaktasınız. Bu manada sizi tebrik ediyorum."

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de Hisarlı Ahmet'in hayatını birçok kişinin okuduğunu ve bildiğini ifade ederek, "Bir şehrin gençlerine önder olduğu için, nice müzisyenlerimizi, sanatçılarımızı yetiştirdiği için, sanatkarlarımıza bir önder olma vasfını da taşıdığı için çok kıymetli buluyorum hayatını. Bizlerde bu emaneti her zaman hatırlayacağız." diye konuştu.

        Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emel Funda Türkmen ise sempozyumun önemine değindi.


        Yurt içi ve yurt dışından uzman ve akademisyenlerin katıldığı, panel, konser ve sergilerinin de düzenleneceği Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 10 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        "Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa"
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Kütahya'da "Dil Şenliği" düzenlendi
        Emet MYO müdür yardımcılığı görevine Dr. Zeliha Erol atandı
        Emet'te seralarda inceleme ve bilgilendirme faaliyetleri
        Kütahya'da "Köklerden Geleceğe" resim sergisi konser etkinliği düzenlendi
        Emet MYO'da Çocuk Gelişimi konferansı
        Şaphane'de üreticilere kiraz ve vişne hastalıkları ile zararlıları eğitimi
