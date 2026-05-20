Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri GÜNCELLEME 3 - Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        - Valilerden açıklama

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, "Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Malatya'daki depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş’ta da hissedildiğini belirterek, olumsuz bir durum bulunmadığını ifade etti.

        Ünlüer paylaşımında, "Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

        Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "İlimizde de hissedilen deprem sonrasında AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

        "Bugün saat 09.00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına devam etmektedir."

        - Deprem civar illerden de hissedildi

        Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi.

        Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

