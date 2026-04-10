Kale'de öğrencilere Türk Kızılayın faaliyetleri anlatıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, Türk Kızılay Malatya Şubesi tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı.





Kale Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle İzollu İlkokulu öğrencilerine yardım faaliyetleri anlatıldı.





Öğrencilere ayrıca deprem bilinci oluşturmak amacıyla afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.



Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, geleceğin teminatı olan çocukların küçük yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazanmasına katkı sağlayan ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.



Program sonrası Türk Kızılay tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

