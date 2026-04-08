Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bağımsız üyesi Ergül Günaydın, AK Parti'ye katıldı. CHP'den istifa ettikten sonra bir süredir bağımsız meclis üyesi olan Günaydın'a AK Parti rozeti takıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığındaki programda Günaydın'a parti rozetini taktı. Sami Er, "Ergül Günaydın kardeşimize rozetini takarak aramıza 'hoş geldin' dedik. Birlik ve beraberlik içinde Malatya'mız için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.