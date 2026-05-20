        Malatya'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Malatya'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Giriş: 20.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Malatya'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, "İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan, Battalgazi ve Yeşilyurt yerleşkelerinde derslerin bugün için yapılmaması ve bu derslerde yoklama alınmamasını kararlaştıran Malatya Turgut Özal Üniversitesi de kararı öğrencilerine bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

