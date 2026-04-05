Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Malatya Haberleri

        Malatya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Önceki gün Yeşilyurt ilçesindeki büyükşehir belediyesine bağlı yaşam ve spor merkezindeki havuzda boğulma tehlikesi geçiren ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiğdem Karagülle (45), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Karagülle için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene ailesi, Vali Seddar Yavuz, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, CHP İl Başkanı Barış Yıldız, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Cenaze namazının kılınmasının ardından Karagülle, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MESTON'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari incelemelerin sürdüğü bildirildi.

        Karagülle'ye ilk müdahalenin görevliler tarafından havuzda yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Edinilen ilk bilgilere göre, Sayın Karagülle'nin epilepsi hastası olduğu ve daha önce de bu rahatsızlığına bağlı nöbetler geçirdiği öğrenilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari incelemeler çok yönlü olarak devam etmektedir."



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?

        Benzer Haberler

        Malatya'da ambulans helikopter 78 yaşındaki hasta için havalandı
        Malatya'da ambulans helikopter 78 yaşındaki hasta için havalandı
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Havuzda fenalaşan Çiğdem öğretmen hayatını kaybetti
        Havuzda fenalaşan Çiğdem öğretmen hayatını kaybetti
        Malatya'da hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
        Malatya'da hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
        Battalgazi'de yeni taziye evi projesi
        Battalgazi'de yeni taziye evi projesi
        Milletvekili Ölmeztoprak üretici ve vatandaşların taleplerini dinledi
        Milletvekili Ölmeztoprak üretici ve vatandaşların taleplerini dinledi