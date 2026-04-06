Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü hayatını kaybetti

Malatya'nın Kale ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Mehmet Börütekin (70) idaresindeki 44 ACL 175 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akça Mahallesi'nde şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Börütekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, Börütekin'in Cuma günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

