Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü hayatını kaybetti

        Malatya'nın Kale ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Börütekin (70) idaresindeki 44 ACL 175 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akça Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Börütekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Öte yandan, Börütekin'in Cuma günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

