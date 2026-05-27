CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 10:44 Güncelleme:
        CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, kimsenin partiden ayrılmasını istemediklerini belirterek, "Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz." dedi.

        Bayram namazını memleketi Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Özel, gazetecilere, partisinin zor günlerden geçtiğini, parti yönetimini değiştirmeye yönelik girişimlerin siyasi hayatlarında büyük travma yarattığını söyledi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararını bir irade gasbına dönüştürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ettiklerini belirten Özel, "Bu kurultaya gitmenin yolu çok belli ve hızla bu kurultaya gidebiliriz." ifadesini kullandı.


        Özgür Özel, CHP'nin 2 milyon üyesinin seçimle genel başkanı belirlemesi yönündeki çağrısını yineleyerek, üyelerden yüzde 85'in altında oy alması durumunda genel başkanlığı kabul etmeyeceğini kaydetti.

        Yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, şunları kaydetti:

        "Kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey ile de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp, kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz."

        - "Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP"

        Özel, CHP'de iki yapı oluştuğu yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kılıçdaroğlu seçildiği her seferinde önümü ilikledim. Ona 'genel başkanım' dedim, onunla çalıştım ve ona hizmet ettim. Bunda da hiçbir tereddüt duymadım. Kemal Bey yeniden aday olur, yarışır ve kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi parti için bir felaket olur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
