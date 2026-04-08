Mardin'de su kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, su kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 08.04.2026 - 00:54
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, su kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Gürün Mahallesi'nde, su kanalının kenarında otlayan inek kanala düştü.
Sahibi, hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği düştüğü su kanalından çıkardı.
