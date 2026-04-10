        AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Çokkeser, Toroslar Belediyesinin bütçe açığına tepki gösterdi

        AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediyesinin 2025 yılını 167 milyon lira bütçe açığıyla kapatmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 19:06
        Çokkeser, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, belediyenin meclis denetim komisyon raporunda yer alan verileri değerlendirdi.

        Raporun Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığını ortaya çıkardığını belirten Çokkeser, belediyenin Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilmesi gereken birçok ürünü de doğrudan temin yoluyla aldığını ifade etti.

        Belediyedeki harcama işleyişine eleştiride bulunan Çokkeser, şöyle konuştu:

        "Temsil, ağırlama, organizasyon ve tanıtım harcamalarında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, genelge hükümlerine rağmen yüksek maliyetli etkinliklerin sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Toroslar Belediyesinin 2025 yılı mali verileri incelendiğinde, belediyenin yılı 167 milyon lira bütçe açığıyla kapattığı açıkça görülmektedir. Ortaya çıkan bu büyük açık, mali yönetimde ciddi bir planlama eksikliği olduğunu ve kaynak kullanımında israf ve savurganlık anlayışının hakim olduğunu göstermektedir."

        Genelge hükümlerine rağmen yüksek maliyetli etkinliklerin sürdürüldüğünün tespit edildiğini anlatan Çokkeser, "2025'te yapılan 522 alımın 486'sının doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiş olması, ihale süreçlerini sistematik bir biçimde devre dışı bırakmıştır." dedi.

        Belediye bünyesinde yapılacak bazı hizmetlerin de dışarıdan yüksek bedellerle satın alındığına dikkati çeken Çokkeser, şunları kaydetti:

        "Bazı teknik rapor ve test sonuçlarının denetim komisyonuna sunulmadığı tespit edilmiştir. Şeffaf olan saklamaz, saklayan hesap veremez. Sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

