Akdeniz ilçesinde kanser tedavisi gören kadın dikiş kursuyla moral buluyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kanser tedavisi gören 55 yaşındaki Muazzez Canbolat, dikiş kursuyla hem moral buluyor hem sosyalleşiyor.



Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Evi'nde açılan dikiş kursuna katılan Canbolat, tedaviden geri kalan günleri atölyede geçiriyor.



Atölyede kendi diktiği kıyafetleri sevdiklerine hediye eden Canbolat, belediyenin farklı eğitimlerine de katılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Canbolat, tedavi sürecinde belediyenin kurslarıyla moral bulduğunu belirtti.



Kurslar sayesinde sosyalleşme fırsatı bulduğunu ifade eden Canbolat, şunları kaydetti:



"Farklı kursa katılarak hem el becerilerimi geliştirdim hem de harika bir sosyal çevre edindim. Burası benim kocaman, sevgi dolu ailem oldu. Son olarak katıldığım giyim kursunda profesyonel anlamda kıyafet dikmeyi öğrendim. Bu merkez bana en büyük moral kaynağı oldu, hastalığıma rağmen buranın kapısından içeri adım atınca tüm dertlerimi unutuyorum."



