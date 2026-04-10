Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası Mersin'de sürüyor

        Mersin'de düzenlenen Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 22:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edip Buran Spor Salonu'nda 380 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda sporcular eleme müsabakalarına mücadele sergiliyor.

        Organizasyonda sporcular, 12 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek finallere katılmak için ter döküyor.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine, Mersin'de önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Çok başarılı sporcuların şampiyonada yarıştığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

        "Burada sporcular milli takıma girmek için yarışıyor. Elit sporcular performans gösteriyor. Müsabakalar çok çekişmeli, kıran kırana geçiyor. Elit kategorisinde ilk 4, 23 yaş altı kategorisinde ise ilk 2 süper lige alınıyor. Şampiyonlar ayrıca direkt dünya şampiyonasına gidecek. Yani burada ülkemizin en iyi milli takımı oluşacak."

        Şampiyonanın hayatını kaybeden Celal Er adına düzenlendiğini anımsatan Yıldız, Er'in muaythai sporuna önemli katkı sunduğunu vurguladı.

        Şampiyona, 12 Nisan Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

