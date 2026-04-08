Gülnar ilçesinde Kanser Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde Kanser Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hafta kapsamında, kanseri tedavisi biten Gülnar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sema Acar'ı ziyaret etti. Ziyarette kanserle mücadelede erken teşhisin önemine değinildi. Ekipler, daha sonra ilçede kanserle mücadeleye yönelik vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

