        GÜNCELLEME - Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Çağlayan Mahallesi'nde dün Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan için yürütülen arama çalışmalarında polis, itfaiye, sahil güvenlik ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden oluşan 39 kişilik ekip yer alıyor.

        Ekip, şelalenin aktığı Berdan Baraj Gölü ve kıyısında dron destekli inceleme yapıyor.


        Suyun 3 botla araştırıldığı bölgede sağlık personeli ve ambulans da hazır bekletiliyor.


        - Vali Toros arama çalışmalarını inceledi

        Vali Atilla Toros, aramaların sürdüğü 82 Evler Mahallesi mevkisindeki çalışmaları inceledi.

        Ekiplerinden bilgi alan Toros, daha sonra gencin babası Osman Kaplan ile görüştü.


        Toros'a incelemesinde İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler de eşlik etti.

        Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara AFAD İl Müdürlüğü tarafından da 1 araç, 4 personel ve 1 bot takviye amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Tüm ekiplerimiz olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

